'Confiança' acusa CMF de continuar a não ter soluções para os munícipes

Após a reunião semanal da CMF, a 'Confiança' emitiu esta quinta-feira um comunicado onde torna a criticar "a inércia do executivo actual na resolução dos problemas que são apresentados".

Verifica-se reiteradamente que situações já reportadas por diversas vezes em reuniões anteriores, permanecem sem qualquer resposta por parte deste executivo, obrigando os requerentes a sucessivamente virem apresentar os mesmos problemas. Cláudia Dias Ferreira, vereadora da 'Confiança' na CMF

Garante que "a esmagadora maioria dos inscritos continua a desesperar por respostas aos seus problemas de urbanismo", sendo que "a morosidade na resposta aos seus processos, por um lado, e a dualidade de critérios daqueles que, depois de muita espera, conseguem uma resposta, por outro, tornam estes processos em autênticos calvários que tardam em chegar ao fim”.

A Confiança salienta que, na reunião de Câmara, "outros temas como as numerosas situações de delinquência e ruído em diversas artérias do Funchal continuam obstinadamente a não encontrar qualquer solução por parte deste executivo, sendo despachados com um lapidar 'o assunto não está esquecido'".

Na Ordem de Trabalhos, há a destacar o voto favorável da Confiança à aplicação de benefícios fiscais a dois projectos de reabilitação de imóveis na primeira Área de Reabilitação Urbana da Madeira, bons exemplos de utilização da ARU, Cidade com Vida. A atribuição de votos de louvor a atletas do Funchal, à Francisca Gomes Henriques (Patinagem de Velocidade) e ao Tiago José Ferreira Berenguer (Badminton) também mereceu a aprovação por unanimidade. Coligação 'Confiança'

Por outro lado, a 'Confiança' explica que votou contra a anulação de alinhamentos num arruamento na freguesia de Santo António por considerar que "o processo está ferido de incoerências, dualidades e irregularidades, situação que esta equipa continuará a evidenciar e a denunciar, contribuindo para que este Município detenha uma conduta transparente e legitima".