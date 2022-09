Estacionamento no Ribeiro Frio terá solução semelhante ao Areeiro

De modo a acabar, ou pelo menos, mitigar os recorrentes constrangimentos com o estacionamento irregular no Ribeiro Frio, o Governo Regional admite avançar para uma solução semelhante à que foi criada na zona do Pico do Areeiro, que por ficar mais afastada do cume, é servida por acesso pedestre (800 metros) que liga ao novo parque de estacionamento.

“Estamos a estudar uma solução para aumentar substancialmente a área de estacionamento”, assegurou esta tarde a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

Susana Prada lembra que nos últimos anos, em colaboração com a Direcção Regional de Estradas, houve o cuidado de aproveitar todos os espaços que existiam nas bermas da ER entre o Poiso e o Ribeiro Frio, que permitiu criar “entre 30 a 40 novos estacionamentos para ligeiros”, intervenção para (tentar) aliviar a confusão de trânsito que muitas vezes bloqueia a circulação neste ponto turístico, mas reconhece que a grande procura exige mais estacionamentos. Nomeadamente para responder aos pesados, já que “o problema dos autocarros ainda não está resolvido, mas em breve teremos novidades”, garante.

Admitiu que a solução a anunciar “será” semelhante à implementada na zona do Areeiro.