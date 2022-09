Liga Portuguesa Contra o Cancro assinala mais um "Outubro Rosa"

O "Outubro Rosa" é uma campanha promovida em todo mundo para informar as mulheres de todas as idades que o estilo de vida desempenha um papel importante na prevenção do cancro da mama, bem como a importância da detecção precoce do cancro da mama.

Nesse sentido, anualmente, a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), representante da Europa Donna (Coligação Europeia Contra o Cancro da Mama), promove a iniciativa "Outubro Rosa" com a finalidade de consciencializar para a prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, nomeadamente através do rastreio, e divulgar informação e formas de apoio à mulher e família.

Este ano a LPCC quer promover um evento nacional durante o "Outubro Rosa" com a participação do seu 'Movimento Vencer e Viver'. Pretende-se desafiar todas as Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, casas do Povo, escolas e instituições de Portugal a juntarem-se a uma causa que é de todos, iluminando de Cor-de-Rosa o seu edifício/sede, durante todo mês de Outubro, dando especial destaque à segunda quinzena.

A 15 de Outubro assinala-se o Dia da Saúde da Mama (Breast Health Day) e a 30 de Outubro será o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama, sendo estas duas datas de realçar neste evento.

Realce-se que a Liga Portuguesa Contra o Cancro foi oficialmente fundada no ano de 1941. Conta com 81 anos de existência e assume-se como uma entidade de referência nacional no combate ao cancro e tem quatro (4) eixos estratégicos para delinear a sua ação, a saber:

Apoio ao doente oncológico e família; Promoção da saúde, através da prevenção; Prevenção secundária, realizando rastreio; e Estímulo à formação e investigação em oncologia.