Iniciativa Liberal Madeira aponta estacionamento no Cais 8

A Iniciativa Liberal Madeira relembra que "uma das maiores preocupações" declaradas pelo presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, "tem a ver com o estacionamento".

"Começou por dizer com todas as letras, em declarações à RTP Madeira, que ia construir um enorme estacionamento para até 1500 viaturas no Largo do Colégio. Recentemente parece que a ideia é construir parqueamentos na periferia com ligações ao centro. Típico de quem tudo promete e pouco cumpre", refere em comunicado de imprensa.

Nesse sentido, a Iniciativa Liberal Madeira deixa uma sugestão ao edil: "que tal estabelecer um protocolo com os Portos de maneira a tornar o parque do Cais 8 em estacionamento pago de utilização pública?".

"Seguramente que lá cabem cerca de 100 carros", justifica.