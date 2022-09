Funchal investe 135 mil euros na 8.ª edição do Golden Age Gym Festival

A Câmara Municipal do Funchal destinou 135 mil euros para a realização da 8.ª edição do Golden Age Gym Festival (GAGF), evento organizado pela Federação de Ginástica de Portugal, no qual a autarquia e a Associação de Ginástica da Madeira são parceiros.

Festival europeu de ginástica para maiores de 50 anos decorre pela primeira vez na Madeira de 2 a 7 de Outubro e conta com mais de 1.600 inscritos, oriundos de 18 países europeus.

Durante uma semana, o Funchal será palco de inúmeras apresentações gímnicas, desfiles, workshops desportivos e, sobretudo, da animação trazida pelas classes de ginástica participantes. A cerimónia de abertura terá lugar pelas 18 horas do dia 2 de Outubro, no Parque de Santa Catarina, com o desfile de todas as delegações pelas ruas do Funchal.

O evento mereceu o apoio da Câmara Municipal do Funchal “por se integrar, na perfeição, no trabalho efectuado junto da população sénior do concelho, nomeadamente através da promoção de um conjunto de políticas com o foco na longevidade, que visam promover um processo de envelhecimento activo e saudável, sendo exemplo as múltiplas actividades realizadas pelos Ginásios Seniores da Câmara Municipal do Funchal, pela Universidade Sénior e pelo Centro Comunitário, sem esquecer os múltiplos apoios de proteção social prestados aos munícipes”, revelou o presidente da autarquia.

Pedro Calado realçou o investimento de 135 mil da autarquia no evento “que será um sucesso, não só pela qualidade do evento, programa e alegria contagiante de todos os participantes, mas, também, pela singularidade da beleza da Madeira e do Funchal, pela simpatia e bem-receber da nossa população, que permanecerão, sem qualquer dúvida, na memória de todos”.