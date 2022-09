Menos indisciplina nas escolas

Bom dia. Hoje destacamos, na capa do DIÁRIO, a indisciplina nas escolas da Madeira, dando conta de que os números desta problemática têm vindo a baixar. É certo que a pandemia, com o consequente fecho temporário das escolas, fez baixar os episódios de mau comportamento nos estabelecimentos de ensino, mas a tendência decrescente vem sendo verificada desde o ano lectivo 2014/15.

De fora destas contas ficam as ocorrências que acontecem fora do espaço escolar ou que tenham sido registadas pela PSP/Escola Segura. Sobre este assunto, destaque, também, para a notícia sobre uma aluna que ficou ferida no decorrer de uma aula, desencadeando, no entender dos pais, um cenário de suspeita de discriminação na Escola do Curral das Freiras.

Estão previstas, até 2026, 862 novas camas para cuidados continuados, revela o Governo Regional. Esta é outra das notícias que pode ler na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO. Nos próximos quatro anos vão ser criados 334 postos de trabalho, dos quais 111 para enfermeiros, num investimento de 18 milhões de euros. A prioridade vai para doentes de longa duração.

No topo da capa, com uma foto da estilista madeirense, apontamos que Fátima Lopes desfila maior número de manequins de sempre, no evento que decorre este sábado, em Lisboa, e que assinala os seus 30 anos de carreira.

“Madeira está um passo à frente” na captação de investimento, quem o diz é o ex-presidente da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), em entrevista ao DIÁRIO. Pedro Reis, que hoje participa numa conferência no Funchal, refere o Centro Internacional de Negócios como bom exemplo na dinamização da economia.

Nesta edição, espaço, ainda, para dar conta de que o diferendo entre Comissão Europeia e ‘Zona Franca’ vai a “meio caminho”.

