Região ignora canal para denúncias é o assunto que faz a manchete do DIÁRIO desta segunda-feira. Ao contrário do que estipula a lei desde Junho, a maior parte dos órgãos da administração pública não possui um canal próprio para os cidadãos denunciarem, por exemplo, casos de corrupção. Funchal é excepção à regra. Na página 3.

Outros assuntos em destaque:

Mulher praticamente só na prevenção da gravidez. Homens aderem pouco aos meios anticoncepcionais disponíveis. Pílula e dispositivos intra-uterinos dominam na Região. Nas páginas 8 e 9.

Taxista madeirense em tribunal por enganar clientes em Lisboa. Mulher de 66 anos é acusada de cobrar valores excessivos pelas corridas, de rapto e extorsão de uma jovem. Trabalha na praça do aeroporto da capital. Na página 7.

Albuquerque para lá de 2027. No arranque do último ano da legislatura, Jaime Filipe Ramos recorda que não há nenhum limite estatutário aos mandatos de presidente de governo e por isso espera que o actual líder continue. “Tem todas as condições”, diz. Nas páginas 20 e 21.

Pablo Moreno abdicou de 50% do ordenado. Ex-presidente da SAD do Marítimo incrédulo com a divulgação de detalhes contratuais do jogador espanhol. Na página 14.

Isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira.