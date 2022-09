Ministro da Economia garante que sucursal do Banco de Fomento na Madeira está entre as prioridades

António Costa e Silva não sabe "em que pé está" o processo, mas assegura que a criação de uma sucursal, ou subsidiária, do Banco de Fomento, na Madeira, está na "lista de assuntos críticos" para serem "para serem prosseguidos e desenvolvidos" pela nova administração do banco.

O ministro da Economia e do Mar, que foi ouvido na Assembleia da República, por requerimento do PSD, respondia a uma pergunta de Patrícia Dantas e lembrou que já tinha havido "contactos entre o presidente do Governo Regional e a presidente do Banco de Fomento" no sentido de instalar uma representação do banco de apoio às empresa na Madeira.

Patrícia Dantas lembrou que após a assinatura do memorandum de entendimento entre o Ministério da Economia e da Transição Digital, através do ministro Pedro Siza Vieira e o Governo Regional da Madeira, em Julho de 2021, "também na Madeira esta estrutura de apoio ao meio empresarial tem tido um parto muito difícil, por enquanto são mesmo só dores, pois o bébé ainda não viu a luz do dia".

A deputada do PSD-M referiu as negociações com o Conselho de Administração do Banco de Fomento e o compromisso do Banco vir a ter uma presença física no Funchal

"Para a instalação do Bando de Fomento é sabido que o Governo Regional até já disponibilizou um espaço para o efeito mas ainda assim nada aconteceu até à data", lembrou.

Por isso, questionou António Costa e Silva sobre se mantém o compromisso de abertura de uma sucursal na Madeira e para quando. Mantém-se o compromisso, mas continua a não haver datas.