Costa participa hoje em Nova Iorque em reunião sobre economia do mar

O primeiro-ministro vai participar hoje, em Nova Iorque, numa reunião de líderes do Painel de Alto Nível para uma Economia Oceânica Sustentável, do qual fazem parte países como Noruega, França, Quénia e Estados Unidos.

António Costa chegou na segunda-feira a Nova Iorque para participar no debate geral da 77.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, em que irá intervir na quinta-feira, regressando nesse dia a Lisboa.

Hoje ao fim do dia, o primeiro-ministro estará na habitual receção oferecida pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aos participantes na Assembleia-Geral da ONU, no Museu de História Natural.

O secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, falou aos jornalistas em Nova Iorque sobre o Painel de Alto Nível para uma Economia Oceânica Sustentável, referindo que esta "é uma organização de 17 países" de que Portugal faz parte, atualmente empenhada em "mobilizar mais investidores".

"Neste momento, a discussão que está em cima da mesa é como é que se pode melhorar o financiamento para a economia azul sustentável, esse tem sido o debate preparatório", declarou José Maria Costa.

Segundo o secretário de Estado, "há preocupações de todo o mundo relativamente a algumas das áreas prioritárias, nomeadamente a conservação de áreas marinhas protegidas, e como é que muitos países, nomeadamente países menos desenvolvidos, poderão fazer essa mesma conservação sem os meios".

Austrália, Canadá, Chile, Ilhas Fiji, Gana, Indonésia, Jamaica, Japão, México, Namíbia, Palau e Reino Unido são os outros países que fazem parte deste fórum.

Hoje a meio do dia em Nova Iorque, o primeiro-ministro deverá encontrar-se com William Ruto, recém-empossado Presidente do Quénia, país com o qual Portugal partilhou a organização da 2.ª Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, realizada em Lisboa, em junho.

António Costa tem também marcado para hoje um outro encontro bilateral, com o chefe de Estado do Senegal, Mack Sall, presidente em exercício da União Africana.