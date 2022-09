PSD garante que a indigência na Madeira "está perfeitamente identificada" pela PSP

A deputada do PSD Rubina Leal afirmou este sábado, 24 de Setembro, que a situação da indigência na Madeira "está perfeitamente identificada, caracterizada e quantificada pela Polícia de Segurança Pública". A política falava após uma reunião mantida entre o grupo parlamentar do PSD e o comandante do Comando Regional da PSP da Madeira, superintendente-chefe Luís Simões.

Em nota enviada à comunicação social, Rubina Leal lembra que a maior parte dos casos de indigência ocorrem nos concelhos do Funchal e de Câmara de Lobos, estando sobretudo associados à toxicodependência.

A deputada afirma que existe "um conhecimento real da situação, quer por parte da PSP, quer pelas entidades que trabalham na área", destacando o trabalho "contínuo que envolve várias entidades, desde as forças de segurança, o Governo Regional, as autarquias e as Instituições de Solidariedade Social".

O Plano de Recuperação e Resiliência vai permitir canalizar quatro milhões de euros para a implementação de novos projectos de reinserção de pessoas em condição de sem-abrigo, perspectivou a política, apontando para as medidas em curso do Governo Regional.