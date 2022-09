Madeira desenvolve economia digital em igualdade com outras regiões

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou esta quarta-feira, 28 de Setembro, que "pela primeira vez" a Madeira pode desenvolver-se "em igualdade de circunstância com outras regiões", já que a economia digital vem afastar "os tradicionais empecilhos que tiravam competitividade à ilha".

O governante fazia referência ao distanciamento físico dos grandes centros, à escala de mercado, à aquisição de profissionais formados e ao transporte de bens e pessoas, questões que deixam de ser obstáculos com as conexões digitais, que vêm permitir transacções comerciais em todo o mundo de forma rápida e fácil.

Miguel Albuquerque falava aos jornalistas à margem do evento internacional Immerse global summit, que decorre no Savoy Palace.

O chefe do executivo madeirense aproveitou o seu discurso e a presença de centenas de empresários na área da tecnologia para elencar os benefícios de investir na Madeira, salientando as taxas reduzidas para empresas.

Se quiserem se sediar na Madeira têm todas as condições: um ambiente favorável para viver, boas infra-estruturas, 5G, aeroporto com boas ligações, boa comida, grande hospitalidade, impostos mais baixos, instituições que podem servir de suporte para o desenvolvimento das empresas. Miguel Albuquerque

Albuquerque lembrou ainda a importância das empresas tecnológicas existentes na Região pela colaboração que fazem com o Governo, dando o exemplo da área da saúde: "Já existem protocolos de cooperação com empresas tecnológicas sediadas na Madeira para introduzir inteligência artificial na área de investigação do novo hospital, como no hospital existente, onde na zona dos cuidados intensivos já tem inteligência artificial a funcionar e bem".