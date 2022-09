Automatização de armazém da banana custa 3,8 milhões

GESBA já formalizou contrato com consórcio espanhol para instalar equipamentos inovadores de paletização no novo Centro de Processamento, em São Martinho.

É esta a notícia que faz a manchete da edição de hoje do nosso matutino.

Quanto à foto da capa do DIÁRIO de hoje vai para o Portugal-Espanha e o ‘Adiós Liga das Nações’.

No jogo decisivo Morata marcou a dois minutos do fim, destronando o sonho lusitano de marcar presença na final four. Cristiano Ronaldo esforçou-se mas foi insuficiente para furar a muralha espanhola.

Ainda no futebol referência para o Movimento ‘Salvar Marítimo’ que entrega hoje assinaturas ao presidente da Assembleia Geral do Marítimo na tentativa de agendar eleições antecipadas no clube verde-rubro.

Na página 9 o destaque vai para Elma Aveiro que é acusada de despedir e não pagar. Funcionária da loja CR7 recorreu ao Tribunal do Trabalho e com o julgamento a ter tido o seu início ontem.

Ainda na justiça referência para homem que deu “palmadas” a gatos por lhe comerem a pizza que irá conhecer a sentença na próxima semana.

Quadrilha assalta restaurante e foge num táxi roubado é a notícia que pode ler na nossa página dos casos do dia.

Atenção ao tempo de leste no início de Outubro. Temperatura deverá subir até aos 30 graus com noites tropicais, a partir deste domingo.

Tudo isto para ler e muito mais com o seu DIÁRIO de Notícias no dia de hoje.

Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa, ao longo do dia, através do www.dnoticias.pt para saber o que se passa na região, no país e no mundo.