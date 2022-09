Ministro da Economia admite revisão da "grelha" de acesso ao Programa de Recapitalização Estratégica

O ministro da Economia, António Costa Silva, admitiu hoje que poderá ser necessária uma revisão da "grelha" de acesso ao Programa de Recapitalização Estratégica para permitir um aumento das candidaturas de empresas.

"Neste Programa de Recapitalização Estratégica teremos eventualmente que rever a grelha ou ver porque é que não há um grande número de empresas que estão a ser associadas e a candidatarem-se ao programa", afirmou o ministro durante uma audição na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação da Assembleia da República, a requerimento do PSD.

"Isto é sempre o problema das políticas públicas, elas são desenhadas e depois têm que ser afinadas e tem que haver aqui consonância dos critérios e aquilo que é o tecido empresarial português", acrescentou.

O Programa de Recapitalização Estratégica do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) é gerido pelo Banco Português de Fomento (BPF) e foi criado no contexto do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para ajudar a reforçar o capital e a solvência de empresas viáveis.