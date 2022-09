Concertos voltam ao 'MAMMA Museum' esta semana

O espaço Mamma Museum volta a receber esta semana vários concertos musicais.

Já amanhã, pelas 18 horas o espaço cultural recebe o concerto 'HOLLYWOOD at MAMMA' que será interpretado pelos músicos Andrei L-Man, Olga Samara e Sara Freitas, um virtuoso trio de piano, violino e flauta.

Serão interpretados temas como “Piratas das Caraíbas”, “Moon River”, “Game of Thrones”, “The Godfather”, entre outros hits com a duração de 1 hora.

Os bilhetes estão disponíveis, o seu valor é de 17,50 euros e podem ser adquiridos no próprio Museu. Faça a sua reserva através do 291 712 279 ou [email protected]

As portas do Museu abrem 60 minutos antes do Concerto (17h00) e o programa inclui welcome drink e a tour museum.

Já na quinta-feira, pelas 19 horas está agendado um Tributo a Paul Chambers, um dos mais influentes contrabaixistas de jazz da história, interpretado pelo jovem e talentoso Emanuel Inácio em quarteto.

No sábado, dia 1 de Outubro, pelas 18 horas o MAMMA Club estreia o 'Mamma Mia!

Este fantástico musical tributo aos ABBA, terá a presença das esplêndidas vozes da Vânia Fernandes, Cláudia Sousa e Paulo Soares e o acompanhamento ao Piano pela incrível pianista Aniko Harangi!

Finalmente no domingo está agendado, pelas 18 horas o 'Classics & Drums' e será interpretado genial quarteto liderado pelo Pianista e violinista Andrei L-Man, a violinista Olga Samara, no baixo electrico Filipe Gouveia e na bateria a jovem ucraniana Mashery.

Um repertório repleto de belas músicas estilo mais clássico, de compositores famosos como Bach, Vivaldi, Albinoni entre outros, e a irreverência criativa de uma batida moderna super excitante, que apetece dançar!