'Rodólitos no Arquipélago da Madeira' em exposição

O Museu de História Natural do Funchal acolhe a exposição de “rodólitos do arquipélago da Madeira” – um habitat em descobertas, que resulta de um estudo pioneiro na Madeira, no âmbito do qual foram produzidos os primeiros mapas detalhados dos bancos de rodólitos, algas calcárias que formam um habitat marinho até agora pouco conhecido no arquipélago.

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal Helena Leal, visitou hoje a exposição. Este projeto intitulado de (M3C – Madeira Maerl Mapping & Conservation), levado a cabo pela Associação Madeirense para a Conservação da Marinha (AMACO), em colaboração com o Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR), contou desde o início com a preciosa colaboração do Município do Funchal, através do Museu de História Natural do Funchal e da Estação de Biologia Marinha, assim como, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN IP-RAM) e do Observatório Oceânico da Madeira (OOM).

Os resultados deste projeto vieram realçar ainda mais a importância da Região e do Município do Funchal, no que respeita à ocorrência deste importante habitat, que tem um estatuto prioritário de conservação, protegida pela diretiva europeia “Habitats”, pela rede Natura 2000 e pela Convenção de Berna.

Salientar ainda, que os resultados foram muito positivos e vieram valorizar os enormes depósitos de carbono contidos nestes bancos de rodólitos e a biodiversidade a eles associada.