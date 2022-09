Furacão Fiona já provocou pelo menos quatro mortes na região do Caribe

O furacão Fiona já causou pelo menos quatro mortes na sua passagem na região do Caribe, após uma jovem de 18 anos ser atingida por um poste de eletricidade na República Dominicana, revelaram as autoridades do país.

Segundo o Centro de Operações de Emergência, a jovem morreu com o impacto da queda de um poste de linha elétrica, devido ao vento forte, quando viajava de motocicleta.

Trata-se da segunda vítima mortal do furacão Fiona na República Dominicana, após a morte de um homem de 72 anos, na segunda-feira, devido à queda de uma árvore.

A tempestade já causou também a morte de um homem de 58 anos, em La Guadalupe, arrastado dentro da sua própria casa pelas águas de um rio, e de um outro, também em Porto Rico, quando tentava reabastecer com gasolina o seu gerador em funcionamento.

O furacão Fiona seguiu, depois, na direção das ilhas Turks e Caicos, como uma tempestade de categoria 3, onde a maré formada pela tempestade pode aumentar os níveis de água em até cinco a oito pés (1,5 a 2,4 metros) acima do normal, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

Os ventos do Fiona atingiram um máximo de 185 quilómetros por hora à medida que se move para norte-noroeste a uma velocidade de 15 quilómetros por hora, segundo a mesma fonte.

A tempestade deverá continuar a ganhar força até tornar-se num furacão de categoria 4, à medida que se aproxima das Bermudas, na sexta-feira, prevendo-se que enfraqueça antes de atingir o leste do Canadá no fim de semana.

A passagem do furacão tem provocado inundações, derrubamento de árvores, deslizamentos de terras e cortes de energia e água a centenas de milhares de pessoas e causou pelo menos 12.400 deslocados na República Dominicana.