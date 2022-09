Fila de sete quilómetros e espera de nove horas para ver urna

A fila de pessoas que querem ver a urna da rainha Isabel II no Palácio de Westminster, em Londres, já ronda os sete quilómetros, e o tempo de espera ultrapassa as nove horas, indicou hoje o governo britânico.

A atualização do Ministério da Cultura através da rede social Twitter mostra que o tamanho da fila, ao longo do rio Tamisa, duplicou desde esta manhã.

Milhares de pessoas começaram a fazer fila na quarta-feira para poder ver de perto a urna de carvalho com o corpo da monarca, envolta no estandarte real e encimada pela Coroa Imperial do Estado, esfera e ceptro.

A urna está colocada sobre uma plataforma elevada, conhecida como catafalco, e pode ser visitada por populares até às 06:30 de segunda-feira, dia do funeral de Estado, no Salão de Westminster, um grande espaço datado do século XI no edifício do parlamento.

Desde as 17:30 de quarta-feira que milhares de pessoas, em silêncio e solenes, algumas emocionadas, passam pelos dois lados da urna.

Os destacamentos militares de guarda são revezados a cada 20 minutos e as pessoas precisam de passar por controlos de segurança, podendo apenas carregar um pequeno saco, não podendo filmar ou tirar fotografias.

As autoridades alertam as pessoas que "vão precisar ficar de pé por muitas horas, possivelmente durante a noite, com muito pouca oportunidade de se sentar, pois a fila continuará a avançar".

O local vai continuar aberto 24 horas por dia.

O Rei Carlos III e os irmãos - Ana, André e Eduardo - vão fazer na sexta-feira durante 15 minutos a chamada "vigília dos príncipes", a tradição de vigiar o caixão, como fizeram na segunda-feira na Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo.

Hoje, o rei passou o dia em privado, mas membros da família realizaram visitas a diferentes partes do país para participar em eventos relacionados com as cerimónias fúnebres.

O príncipe Eduardo e esposa, Sofia, foram a Manchester, no norte da Inglaterra, para ver homenagens deixadas para a rainha e falar com populares, enquanto a princesa Ana vai deslocar-se a Glasgow, na Escócia.

O príncipe William e a esposa Catarina foram ver ramos de flores deixadas do lado de fora de Sandringham House, em Norfolk, no leste da Inglaterra.

Isabel II morreu a 08 de setembro aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos no trono, o mais longo reinado da história do Reino Unido.

Após a morte da monarca, o filho primogénito assumiu aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.