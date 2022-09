Nuvens e alguns aguaceiros para a Madeira e Porto Santo

Esta quinta-feira, conte com períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral, fracos. São estas a previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira e o Porto Santo, num dia em que o vento deverá soprar fraco a moderado, variando entre 10 e 30 Km/h, de nor-nordeste.

Está prevista uma ligeira descida da temperatura máxima, na Madeira, com os termómetros a poderem chegar aos 27ºC. Já a temperatura mínima passa dos 21 para os 22ºC. No Porto Santo, é previsível que se mantenham as temperaturas do dia de ontem, com a máxima a chegar aos 26ºC e a mínima poderá chegar aos 21ºC.

No Funchal, conte, também, com períodos de céu muito nublado. Na capital, o vento vai soprar fraco, sendo inferior a 15km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, o IPMA aponta para ondas de noroeste, com 1 a 1,5 metros; na costa Sul, as ondas serão de sudoeste, com um metro. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 23 e os 24ºC.