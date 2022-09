"O vinho faz parte da identidade e cultura madeirense" disse José Manuel Rodrigues

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), José Manuel Rodrigues, destacou hoje, na Confraria - Jornada de Descoberta dos Vinhos da Ilha da Madeira, a importância da cultura vitivinícola na economia da Região, ao longo da história e na actualidade.

Na Cerimónia Capitular Extraordinária 2022, promovida pela Confraria Enogastronómica da Madeira, o responsável pelo parlamento regional fez uma oração de sapiência onde abordou a história do vinho na Madeira e a importância que a cultura ainda mantém, não só em termos económicos, mas também paisagísticos e turísticos.

"A História do Vinho Madeira remonta ao tempo da descoberta da ilha e confunde-se com a própria história do arquipélago", começou por referir o presidente do parlamento madeirense, que é também confrade da confraria madeirense.

Apenas 35 anos depois da descoberta da Madeira já o veneziano Alise Cadamosto, nas suas navegações escrevia que os vinhos da ilha eram “muitíssimo bons” e comparáveis aos melhores de Mediterrâneo, e vários artigos científicos e mesmos tratados médicos recomendavam um cálice como bom remédio para diversas maleitas." José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira lembrou que já “no século XVIII, esta projecção tem um enorme alcance e estende-se às Américas e Ásia, bem como a algumas possessões portuguesas na Índia", vincando que a ilha vivia um "período de prosperidade até aí inigualável, e essa riqueza é aplicada em quintas, solares, capelas e encomendas de obras de arte que ainda hoje podem ser apreciadas".

Hoje, voltámos a ter vinhos com cinco e dez anos de grande qualidade e prosperam de novo as casas de vinho, com as exportações a aumentarem de forma gradual, mas significativa.” José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

José Manuel Rodrigues afirmou, na cerimónia, que decorreu no Salão Nobre da ALM, que "pese embora o facto da viticultura já não ter o peso de outrora, a verdade é que o vinho faz parte da identidade e cultura madeirense".

Ainda hoje, é possível constatar, em muitas casas madeirenses, sejam ricas ou modestas, as chamadas latadas, onde os madeirenses procuram produzir o seu próprio vinho. Assim como, olhando para a paisagem rural humanizada da Madeira, é possível verificar que as freguesias com mais propensão para a viticultura são aquelas que exibem maiores níveis de desenvolvimento e aquelas onde o património edificado é mais rico e mais significativo." José Manuel Rodrigues.

Na Madeira estão confrades de Portugal, de Itália, da Suíça, da França, da Bélgica, da Eslováquia, da Finlândia e dos Estados Unidos da América que nos próximos dias irão conhecer a ilha e os saberes e sabores regionais.