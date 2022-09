Saiba o que hoje é notícia

A semana de alto nível da 77.ª Assembleia-Geral da ONU, que reunirá líderes de todo o mundo em Nova Iorque, arranca hoje presencialmente, com atenções concentradas na crise internacional desencadeada pela invasão russa na Ucrânia.

Após dois anos em formato virtual e híbrido devido à covid-19, esta nova sessão da Assembleia-Geral decorrerá de forma totalmente presencial, apesar de a pandemia ainda marcar o quotidiano em várias partes do mundo, e estar no radar das discussões previstas para o evento.

Contudo, e apesar dos protocolos básicos de saúde definidos para a Assembleia-Geral, poucos eventos paralelos ocorrerão no recinto da ONU em Manhattan.

Entre as figuras políticas aguardadas esta semana em Nova Iorque estão o Presidente norte-americano, Joe Biden, o chefe de Estado do Brasil, Jair Bolsonaro, ou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

A seleção portuguesa de futebol concentra-se para os últimos jogos do Grupo A2 da Liga das Nações, frente a República Checa, no sábado, e Espanha, no dia 27 de setembro.

A equipa das 'quinas' realiza o primeiro treino do estágio, na Cidade do Futebol, em Oeiras, a partir das 17:30, depois da concentração a que devem comparecer os 26 'eleitos' do selecionador Fernando Santos, incluindo o lateral esquerdo Mário Rui (Nápoles), que substituiu o lesionado Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund).

Depois da sessão de treino vespertina, os jogadores e equipa técnica da equipa nacional assistem à Gala Quinas de Ouro, também na Cidade do Futebol, marcada para as 21:30.

Depois dos quatro jogos de junho (1-1 em Espanha, 4-0 à Suíça, 2-0 à República Checa e 0-1 na Suíça), Portugal segue no segundo lugar do Grupo A2, com sete pontos, a uma da líder Espanha e com mais três do que os checos e quatro face aos helvéticos.

Nas duas últimas rondas, a formação das 'quinas' defronta os checos, no sábado, em Praga, sem João Cancelo, que vai ter de cumprir um jogo de castigo, e fecha com os espanhóis, três dias depois, em 27, no Estádio Municipal de Braga, com ambos os jogos agendados para as 19:45 (em Lisboa).

A seleção lusa, vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à 'final four' da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.

ECONOMIA

A Reserva Federal norte-americana (Fed) inicia hoje uma reunião de dois dias durante a qual deverá decidir um novo aumento forte das taxas de juro para travar a inflação, apesar da ameaça de recessão.

Em agosto, a inflação nos Estados Unidos ficou acima do previsto, com o índice de preço CPI a avançar 8,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o que deverá levar a Fed a agir.

Os preços continuaram a aumentar significativamente apesar de uma ligeira desaceleração da inflação pelo segundo mês consecutivo.

Desde março, o banco central norte-americano já aprovou quatro subidas das taxas de juro, as duas últimas, em junho e julho, de 75 pontos base, um aumento que não acontecia desde 1994.

As taxas de juro de referência estão, atualmente, entre 2,25% e 2,50%, tendo subido gradualmente de forma a aumentar o custo do crédito para particulares e empresas e abrandar o consumo e o investimento.

A maior parte dos participantes no mercado antecipa que a Fed deve decidir um aumento de 75 pontos base, mas já foi também avançada a possibilidade de um aumento mais forte, de um ponto percentual (100 pontos base).

Além da decisão sobre as taxas de juro, a Fed vai atualizar na quarta-feira, quando terminar a reunião, as previsões em matéria de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de inflação e de desemprego.

LUSOFONIA & ÁFRICA

A procuradora-geral da República e presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público de Moçambique, Beatriz Buchili, dá hoje posse a 41 novos magistrados do Ministério Público.

Os magistrados a serem empossados integrarão a categoria de Procurador da República de 3.ª e serão colocados nos quadros de pessoal das Procuradorias Distritais da República em distritos das províncias de Niassa, Cabo delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Sofala, Inhambane, Gaza e Cidade de Maputo.

O grupo de magistrados participou do XX curso de formação inicial para o ingresso na carreira da magistratura do Ministério Público, que decorreu no Centro de Formação Jurídica e Judiciária, em Maputo, de abril de 2021 a maio de 2022.

PAÍS

O Tribunal Central de Lisboa começa hoje a julgar 59 arguidos, incluindo dezenas de bombeiros e o comandante da corporação de Camarate, em Loures, acusados num processo de falsificação de certificados de habilitações literárias.

A acusação refere que, entre 2014 e 2016, três bombeiros da corporação de Camarate constituíram um grupo com vista à "elaboração e venda" de certificados de habilitações literárias do 12.º ano de escolaridade, para permitir a terceiros "a obtenção de qualificações como bombeiros, técnicos de emergência médica e socorrismo e vigilantes de segurança privada".

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Camarate, Luís Martins, cerca de três dezenas de bombeiros desta corporação, dois militares, vigilantes e técnicos de emergência pré-hospitalar estão entre os arguidos, assim como "clientes" que solicitaram estes certificados falsos.

Os arguidos cobravam, em média, 100 euros por cada certificado de habilitações.

Em causa estão crimes de associação criminosa e falsificação de documento.

A primeira sessão esteve marcada para 21 de junho, mas foi adiada para hoje.

***

O Tribunal de Leiria começa hoje a julgar 11 arguidos, acusados de mais de uma dezena de crimes num caso de rapto de uma menor para forçar um casamento.

Segundo a acusação, os arguidos estão acusados dos crimes de rapto agravado, na forma tentada e consumada, atos preparatórios (de casamento forçado), homicídio qualificado na forma tentada, detenção de arma proibida, violação de domicílio agravado, dano com violência, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada e resistência e coação sobre funcionário.

Entre os arguidos encontra-se uma advogada, que responde pelo crime de favorecimento pessoal na forma tentada.

O Ministério Público pede também uma indemnização no valor de 30 mil euros para a menor e para um dos seus irmãos.

SOCIEDADE

Os pais de Maddie McCann, Kate e Gerry, conhecem hoje a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) relativamente à queixa apresentada contra Portugal.

Em causa no tribunal sediado em Estrasburgo, França, está a queixa contra a justiça portuguesa por ter absolvido Gonçalo Amaral de indemnizar os pais da menina britânica - que desapareceu em Lagos, em maio de 2007 - na sequência de alegações feitas pelo antigo inspetor da Polícia Judiciária num livro e num programa de televisão.

Para Kate e Gerry McCann, as palavras do líder da investigação ao desaparecimento da filha, então com três anos de idade, representaram uma violação do seu direito ao respeito pela vida privada e o direito à presunção de inocência.

Simultaneamente, apontaram às instâncias portuguesas uma alegada falta de equilíbrio entre os diferentes interesses em jogo, nomeadamente entre o seu direito à reserva da vida privada e o direito das partes opostas à liberdade de expressão.