Santa Cruz promove iniciativa 'Da ribeira ao mar sem lixo'

O município de Santa Cruz criou a iniciativa 'Da Ribeira ao Mar Sem Lixo', que arrancou hoje uma acção de limpeza subaquática com os clubes de mergulho do concelho, a par da limpeza da Ribeira dos Moinhos em Santo António da Serra, conjuntamente com a Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

"Estas iniciativas pretendem alertar a população para o atentado ao ambiente que é a deposição de lixo e outros elementos em ribeiros, ribeiras e no mar", destaca a autarquia em nota de imprensa, dando ainda conta que, "nas ações que decorreram na Ribeira dos Moinhos e na Praia do Galo, foram encontrados colchões, frigoríficos, pneus, entre outros objetos e ainda muito lixo".

A Câmara relembra ainda, em comunicado de imprensa, que a deposição destes resíduos, devidamente separados por tipologia, pode ser feita em qualquer ecoponto do concelho ou, em caso de maior volume de resíduos, os mesmos podem ser entregues no Ecocentro Municipal de Santa Cruz

A iniciativa 'Da Ribeira ao Mar Sem Lixo' insere-se na semana comemorativa do Dia Internacional da Limpeza Costeira, criado há mais de 30 anos nos Estados Unidos, com o objectivo de agregar grupos de pessoas - voluntários - para recolher lixo disposto na orla costeira e zonas marinhas,