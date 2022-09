Saiba o que hoje é notícia

Trinta jovens vão experimentar hoje a sensação de gravidade zero num voo parabólico, o primeiro realizado em Portugal, a bordo de um avião com partida da Base Aérea de Beja, numa iniciativa da agência espacial portuguesa.

A iniciativa "Zero-G Portugal -- Astronauta por um Dia", que junta estudantes entre os 14 e os 18 anos que foram selecionados após provas eliminatórias, é promovida pela Portugal Space, que pretende incentivar os mais novos para a área do espaço, "assegurar o futuro do espaço a nível nacional", segundo Hugo André Costa, membro da direção da agência espacial portuguesa.

O voo, com partida e regresso à Base Aérea n.º 11, da Força Aérea Portuguesa, é operado pela empresa francesa Novespace, subsidiária da agência espacial francesa (CNES).

Fundada e presidida pelo ex-astronauta Jean-François Clervoy, que faz questão de acompanhar os voos, a Novespace realiza voos parabólicos com fins científicos (para as agências espaciais europeia, francesa, alemã e japonesa) e para o público em geral (um voo a título particular pode custar por pessoa 6.900 euros e já há lotação esgotada para fevereiro de 2023).

Na prática, o voo fretado pela Portugal Space, que será feito por um avião Airbus A310, propriedade da Novespace, vai simular a ausência de gravidade que existe no espaço a partir de manobras de ascensão e queda-livre (parábolas) executadas pela aeronave que vão permitir aos passageiros flutuar no seu interior em ciclos de cerca de 20 a 25 segundos.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O filme "Fogo-Fátuo", fantasia musical de João Pedro Rodrigues, abre hoje o festival de cinema Queer Lisboa, depois da estreia internacional no festival de Cannes, numa altura em que também está no festival de Toronto, no Canadá.

A 26.ª edição do Queer Lisboa propõe, até dia 24, uma programação de filmes que inclui produções como a paquistanesa "Joyland", de Saim Sadiq, duplamente premiada em Cannes, este ano, "Três Tristes Tigres", de Gustavo Vinagre, e "Corpolítica", de Pedro Henrique França, que acompanha as candidaturas de pessoas LGBTQI+ nas eleições brasileiras de 2020, com a presença do realizador em Lisboa, para apresentar o filme.

O ator e realizador Fred Halsted, figura de culto da pornografia gay dos anos 1970" e Mahx Capacity, fundador do estúdio AORTA films, são as figuras em destaque do programa "Hard Nights" do festival.

***

A Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, inicia hoje "uma ampla homenagem" ao compositor de origem grega Iannis Xenakis, que define como "um dos mais inovadores e influentes do século XX", com um concerto de entrada gratuita.

Neste concerto, Coro e Orquestra Gulbenkian, dirigidos pelo maestro Pedro Amaral, interpretam duas obras que testemunham o interesse do compositor pela cultura grega e pela ciência, "Anastenaria" e "Pithoprakta" e, no domingo, realiza-se o espetáculo imaginado pelo percussionista Tomás Moital, sobre a obra de Xenakis, em que se destaca a peça "Pour la Paix".

Integrada na temporada Gulbenkian Música a homenagem a Iannis Xenakis também prevê a apresentação de "Polytope de Cluny", em dezembro, em coprodução com a Philharmonie de Paris -- Cité de la Musique, na mesma altura em que será inaugurada a exposição "Revolutions Xenakis", do Centro de Arte Moderna, que ficará patente até 23 de março de 2023.

DESPORTO

O Portimonense pode hoje igualar o FC Porto no terceiro lugar da I Liga de futebol, ao receber o Desportivo de Chaves no jogo de abertura da sétima jornada, entre duas equipas que sofreram derrotas pesadas na ronda anterior.

O Portimonense interrompeu uma série de quatro vitórias consecutivas, ao ser goleado por 4-0 na deslocação ao estádio do Sporting -- que procura recuperar de um início de campeonato a meio gás -, enquanto o Chaves foi batido por 3-0 na visita ao FC Porto.

Em caso de triunfo, os algarvios, quintos classificados com 12 pontos, em igualdade com o Boavista (quarto), apanham o campeão nacional, que apenas entra em ação no sábado, no reduto do Estoril Praia (oitavo), enquanto os flavienses, na 10.ª posição, podem dar um salto na tabela se vencerem em Portimão.

O Benfica, líder da I Liga, só com vitórias, recebe no domingo o lanterna-vermelha Marítimo, horas antes de o perseguidor Sporting de Braga, segundo classificado, fechar a jornada em casa, frente ao Vizela (13.º), enquanto o Sporting (sétimo) visita no sábado o Boavista.

LUSOFONIA E ÁFRICA

Os 220 deputados ao parlamento angolano são hoje investidos, no início da quinta legislatura desde a independência do país em 1975, incluindo os 90 eleitos pela UNITA, apesar do partido não reconhecer os resultados eleitorais.

O presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) anunciou na quarta-feira que os deputados da oposição irão tomar posse "para poderem defender os princípios", ainda que tenha criticado a "falta de legitimidade" do novo Governo.

A próxima legislatura conta com 220 deputados, dos quais 124 foram eleitos em 24 de agosto pelo Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), que venceu as eleições, 90 pela UNITA, dois pelo Partido de Renovação Nacional (PRS), dois pela Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e dois pelo estreante Partido Humanista de Angola (PHA).

O chefe de Estado, João Lourenço, que tomou posse na quinta-feira, prometeu "ser o Presidente de todos os angolanos" e promover o desenvolvimento económico e o bem-estar da população.

Lourenço foi reeleito com 51,17% dos votos, numa eleição contestada judicialmente pela oposição, mas validada pelo Tribunal Constitucional. No seu discurso de tomada de posse, felicitou o povo angolano, que considerou "o real e verdadeiro grande vencedor" das eleições de 24 de agosto.

A primeira sessão parlamentar da próxima legislatura tem como ponto alto a investidura dos deputados eleitos, bem como a eleição do presidente da Assembleia Nacional, cargo que deverá ser assumido, pela primeira vez, por uma mulher, a ministra de Estado para a Área Social cessante, Carolina Cerqueira, número três das listas do MPLA.

PAÍS

O acórdão de um processo de fraude fiscal que envolve vários arguidos do caso Face Oculta, que terão lesado o Estado em quase 14 milhões de euros, incluindo o empresário das sucatas Manuel Godinho, é lido hoje no Tribunal de Aveiro.

Este processo, que deu origem ao processo Face Oculta, no qual foram investigados casos de corrupção e outros crimes económicos, surgiu na sequência de buscas realizadas em 2008 e 2009 nas empresas de Manuel Godinho, estando em causa crimes de fraude fiscal, nomeadamente falsificação de faturas.

No banco dos réus estão 15 arguidos (11 pessoas singulares e quatro sociedades comerciais), que respondem por crimes de branqueamento e fraude fiscal.

Alguns arguidos também estavam acusados de associação criminosa, mas este crime caiu durante a fase de instrução.

Durante as alegações finais, em junho, o Ministério Público pediu prisão efetiva para o antigo empresário e para mais três arguidos.

***

A Câmara de Lisboa discute hoje possíveis medidas para responder ao impacto da inflação, inclusive a proposta já anunciada pelo presidente da autarquia, Carlos Moedas (PSD), de não aumentar os preços da habitação municipal em 2023.

As medidas vão ser debatidas na reunião privada da Câmara Municipal de Lisboa (CML), indicou o social-democrata Carlos Moedas, numa entrevista à RTP3 na quarta-feira à noite, em que destacou as propostas de não aumentar os preços da habitação municipal e as tarifas e rendas dos mercados municipais durante o próximo ano.

Por considerar "totalmente insuficientes" as propostas de Moedas, o Bloco de Esquerda (BE) propôs um programa de apoio municipal às famílias, movimento associativo e empresas, com um conjunto de 16 medidas de emergência ao nível da habitação, atividade económica, cultura e transportes.

Este programa inclui a isenção de 50% das taxas, no segundo semestre de 2022, referente a mercados (lugares e lojas) e atividades económicas não sedentárias (feiras, venda ambulante e prestação de serviços), a bancas e quiosques, e a ocupação da via pública, sob gestão da CML.

Também a vereadora independente Paula Marques (eleita pela coligação PS/Livre) sugeriu seis medidas de combate à inflação, inclusive a "não atualização do valor de renda nos arrendamentos municipais habitacionais e não habitacionais até 1.000 m2 para 2023" e a aplicação imediata de desconto extraordinário de 50% nas taxas de saneamento, de resíduos urbanos e adicional, indexadas a contratos de abastecimento doméstico de água dentro do município, até 31 dezembro de 2022.

Com disponibilidade para trabalhar em conjunto com os restantes elementos do executivo, os vereadores do PCP e do Livre também estão a preparar medidas que possam mitigar os efeitos da inflação na cidade.

POLÍTICA

A Assembleia da República debate diplomas do Governo e dos partidos com medidas de apoio as famílias para responder aos efeitos da elevada inflação.

Em discussão no plenário estarão as medidas já anunciadas pelo executivo como é o caso de um regime transitório de atualização das pensões.

Este regime passa pelo pagamento extra no valor equivalente a meia pensão já em outubro e por uma atualização em 2023 entre 4,43% e 3,53% em função do montante auferido pelos pensionistas.

A limitação do aumento das rendas a 2%, impedindo que estas subam em linha com a inflação, e a redução de 13% para 6% da taxa do IVA sobre a eletricidade, para entrar em vigor até 01 de outubro, são outras das medidas em debate.

Os deputados vão discutir ao mesmo tempo um diploma do BE que estabelece uma "solução de emergência" para que os aumentos dos preços das rendas em 2023 tenham como teto a subida deste ano.

A Iniciativa Liberal e o Chega levam a debate projetos com vista à redução da taxa de IVA do gás e da eletricidade para 6%. Os liberais propõem ainda a instituição de incentivos à aquisição de equipamentos de alta eficiência energética.

Em debate estarão também projetos do PAN para a criação de uma taxa sobre lucros excessivos do setor energético e com medidas fiscais de incentivo ao uso de transportes coletivos.