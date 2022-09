David Fernandes vence 'NELO 510 CUP Machico'

David Fernandes foi o vencedor da competição 'NELO 510 CUP Machico'.

Neste domingo, 25 de Setembro, Machico recebeu a 'NELO 510 CUP Machico', uma competição inserida na Semana Europeia do Desporto 2022 Náuticas '#BEACTIVE'.

Esta foi uma iniciativa organizada pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, com o apoio do construtor de caiaques 'NELO' e da Câmara Municipal de Machico.

A competição de canoagem de mar envolveu as seguintes categorias: SS1 Seniores, Juniores, Cadetes e Masters Masculinos e Femininos.

Esta prova contou com 84 atletas, em embarcações 'SS1 NELO 510' provenientes da Associação Náutica de Câmara de Lobos, ADN da Ponta do Sol, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta, Clube Naval do Funchal, Ludens Clube de Machico, Grupo Desportivo de Alcoutim.

Veja o pódio desta competição:

- SS1 Seniores Masculinos – 1º David Fernandes (CNC), 2º Bernardo Pereira (CNC), 3º João Ornelas (ANCL);

- SS1 Seniores Femininos – 1º Carlota Duarte (CNF), 2º Sara Lobo (LCM), 3º Beatriz Santos (CNF);

- SS1 Juniores Masculinos – 1º Miguel Orfão (CNC), 2º Diogo Ferreira (CNC), 3º Pedro Pereira (CNF);

- SS1 Juniores Femininos – Luísa Pereira (CTM), 2º Francisca Ribeiro (CNC);

- SS1 Cadetes Masculinos – 1º Afonso Relva (CNC), 2º Luís Rosa (CTM), 3º Francisco Marques (CNF);

- SS1 Cadetes Femininos – 1º Xaila Ornelas (CNF);

- SS1 Masters Masculinos – 1º Marco Gomes (CTM), 2º Luís Silva (CTM), 3ºJoão Câmara (CNC);

- SS1 Masters Femininos – 1º Kamila Roberts (CNC), 2º Verónica Chaves (CNF), 3º Maria Pereira (CNF);

- SS1 Open – 1º Fábio Freitas, 2º Lívio Melim, 3º Pedro Pestana