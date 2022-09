Vai faltar água em Machico

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que, no âmbito da remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Machico, podem ocorrer interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável nos dias 27 e 29 de Setembro.

Assim, na próxima terça-feira, 27 de Setembro, entre as 14 e 18 horas, poderá faltar água, no sítio do Caramanchão, em Machico.

Já na quinta-feira, 29 de Setembro, também no mesmo horário, os sítios do Caramanchão, Terça e Piquinho podem sofrer interrupções no abastecimento de água potável.