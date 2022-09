O piloto Dinarte Nóbrega, ao volante do kartcross LBS Motor Club RX 01, revalidou esta tarde o título regional de rampas.

O piloto venceu todas as subidas oficiais da rampa do Santacruzense, uma das provas mais disputadas desta época, com o piloto Sérgio Jesus a andar sempre muito perto do campeão em título.

Faltam ainda disputar duas rampas para o término da temporada.