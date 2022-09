Portugal goleia em Praga e assume liderança do Grupo A2 da Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol ascendeu hoje à liderança do Grupo A2 da Liga das Nações 2022/23, ao golear a República Checa por 4-0, em Praga, em encontro da quinta e penúltima jornada.

Diogo Dalot, aos 33 e 52 minutos, Bruno Fernandes, aos 45+2, e o suplente Diogo Jota, aos 82, marcaram os tentos da formação das 'quinas', enquanto Patrik Schick falhou um penálti para os checos, aos 45+6, após mão na bola de Cristiano Ronaldo.

Face ao triunfo helvético em Saragoça (2-1), Portugal voltou ao comando do Grupo A2, com 10 pontos, contra oito da Espanha, seis da Suíça e quatro da República Checa, pelo que rumará a 'final four' se não perder terça-feira com a Espanha, em Braga.