Bolsonaro diz que Lula continuará no "lixo da história"

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro levantou hoje o tom, a pouco mais de uma semana das eleições, e disse que o ex-presidente e rival Lula da Silva "continuará no lixo da história".

Bolsonaro, que nas sondagens está entre 10 e 15 pontos percentuais atrás do favorito Lula, reiterou a sua desconfiança nas urnas e garantiu que ganhará as eleições "na primeira volta".

"Fiquem tranquilos, o Lula continuará no lixo da história. Esse cara nunca mais vai roubar o povo brasileiro. Ser honesto não é virtude, é obrigação de qualquer cidadão", afirmou, numa ação de campanha em Belém, estado do Pará

O candidato apoiado pela extrema-direita retomou a sua campanha na cidade amazónica de Belém, após assistir ao funeral da rainha Isabel II, em Londres, e participar na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Jair Bolsonaro disse que nestas viagens tinha visto que o Brasil e o seu governo "são admirados em todo o mundo", o que atribuiu, entre outras coisas, à sua firme defesa dos valores conservadores.

"Estado pode ser laico, mas o seu Presidente é cristão. E nós, diferentemente do outro candidato, defendemos a vida desde a sua conceção, dizemos não ao aborto, à ideologia de género, à legalização das drogas", declarou, numa retórica que tem sido constante ao longo da campanha.

O líder brasileiro assegurou que, apesar do que dizem as sondagens, está "certo" de que o apoio que teve nas eleições de 2018, quando ganhou na segunda volta com 55% (57,7 milhões de votos) "irá duplicar" agora e que irá garantir a sua vitória no próprio dia 02 de outubro.

Apesar do otimismo do Presidente, seis das últimas 15 sondagens vieram indicar que Lula, que há um ano lidera todas as preferências, poderia ganhar na primeira volta. Para tal necessitaria de mais de 50% dos votos válidos.

A eleição presidencial no Brasil tem a primeira volta marcada para 02 de outubro e a segunda, caso seja necessária, para 30.

Atualmente, 10 candidatos disputam as presidenciais brasileiras: Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luís Felipe D'Ávila, Soraya Tronicke, Eymael, Leonardo Pericles, Sofia Manzano e Vera Lúcia.