Museu Quinta das Cruzes recebe encontro 'Património Cultural Imaterial: Perspectivas de futuro'

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, o Museu Quinta das Cruzes recebe amanhã, pelas 10 horas, o encontro 'Património Cultural Imaterial: Perspectivas de futuro – Arquipélago da Madeira', sendo esta uma iniciativa da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura (DRC).

De referir que as inscrições para o encontro esgotaram rapidamente.

O encontro conta com duas conferências a cargo de elementos da DRC. A primeira, pelas 10h15, sob tema 'Património Cultural Imaterial: Conceitos, Domínios e Inventário', será proferida por Élia de Sousa. A intervenção centrar-se-á na explanação e clarificação do conceito de Património Cultural Imaterial, segundo a convenção da Unesco, e referência à legislação nacional e regional.

A segunda conferência, sob o tema 'Ter começado é meio caminho andado', inicia-se pelas 11 horas e será proferida por Rita Rodrigues. Abordará o papel determinante da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da atual Direcção Regional da Cultura e da antiga Direcção Regional dos Assuntos Culturais, no que concerne aos projectos desenvolvidos na defesa, preservação e divulgação do Património Cultural Imaterial da Região Autónoma da Madeira.

Pelas 11h30, será apresentado, por Élia de Sousa, um conjunto de metodologias de trabalho para a realização do Plano de Mapeamento e Identificação de Património Cultural Imaterial do Arquipélago da Madeira, Haverá ainda tempo para um momento de debate, ao qual se seguirá o encerramento com uma atuação musical pela Associação Cultural e Musical Xarabanda.