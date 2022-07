Pedro Calado participou em reunião dos Autarcas Sociais Democratas

O presidente da Câmara Municipal do Funchal participou, esta manhã, logo após votar para os órgãos do PSD, no 40º Congresso, numa reunião nacional dos Autarcas Sociais Democratas (ASD).

Nesta reunião foi feito um ponto da situação sobre a descentralização de competências para as autarquias e foi preparada a reunião do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios.

Os ASD discutiram o processo de revisão da Lei das Finanças Locais e do Estatuto do Eleito Local.

Os autarcas 'laranja' também deram início ao processo de elaboração de propostas para o Orçamento de Estado de 2023.

Na reunião em que participou Pedro Calado estiveram, entre outros, Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, Ricardo Rio, da Câmara de Braga e Helder Sousa Silva, presidente dos ASD e da Câmara de Mafra.