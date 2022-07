União Europeia apela ao respeito pelos resultados das eleições no Brasil

O embaixador da União Europeia (UE) no Brasil, Ignacio Ybáñez, apelou hoje para que todos os participantes respeitassem os resultados das eleições de outubro do país, bem como as instituições responsáveis pela organização das eleições.

"Para nós é muito importante que as instituições democráticas sejam respeitadas" e que "o resultado seja respeitado", declarou Ybáñez numa entrevista à agência noticiosa espanhola Efe.

O Brasil vai a votos a 02 de outubro para eleger um presidente, governadores e para renovar os órgãos legislativos.

O embaixador disse ver uma "muito grande polarização" na corrida presidencial, para a qual o primeiro favorito é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seguido à distância pelo atual Presidente, Jair Bolsonaro.

"Nós, como observadores, queremos que as eleições se realizem na melhor atmosfera possível, que haja, logicamente, respeito pelas instituições, especialmente as instituições eleitorais", disse.

Nos últimos meses, Bolsonaro lançou dúvidas sobre a legitimidade do sistema de votação eletrónica que o Brasil tem vindo a utilizar desde 1996 e lançou duras críticas contra a forma como funciona o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que supervisiona as eleições no país.

"O Brasil é um parceiro estratégico da UE e, portanto, o que acontecer nas eleições será muito importante na nossa relação", disse Ybáñez.

O embaixador participou hoje na 19.ª Conferência Internacional de Segurança no Forte de Copacabana, que nos últimos dois dias reuniu especialistas europeus e americanos no Rio de Janeiro sobre o tema "Ameaças sem fronteiras: somos capazes de enfrentar os desafios?.