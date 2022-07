PSD-Madeira prevê resolução de assuntos pendentes com a República

O Conselho Regional do PSD-Madeira reuniu-se, este sábado, no Madeira Tecnopolo. Em jeito de balanço, o presidente do relevante órgão do partido, João Cunha e Silva, expressou o que foi discutido entre as quatro paredes ‘laranjas’ e manifestou “agrado” pela “resolução de temas pendentes com o Governo da República”, designadamente o facto de a Madeira continuar a usufruir dos Vistos Gold – ao contrário do que se sucedeu em Lisboa e no Porto – a que acresce o concurso já lançado para a aquisição dos radares no aeroporto.

"Congratulamo-nos com esta solução e esperamos que isto seja o prenúncio de outras que venham a acontecer no futuro com entendimento em prol dos interesses da Região e dos assuntos pendentes que até agora não foram resolvidos", complementou João Cunha e Silva.

Em relação ao trabalho desenvolvido pelo Governo Regional, o Conselho enalteceu “o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido até agora, apesar da conjuntura desfavorável, sublinhando a maior recuperação em termos económicos, nomeadamente no sector do turismo”.

Foi deixado ainda um incentivo aos militantes para que subam até à Herdade do Chão da Lagoa para a grande festa do PSD-Madeira que marca “normalmente o arranque das campanhas” que vêm aí, designadamente as eleições de 2023, sufrágio que o partido irá querer “ganhar”.

Nota final para “um reconhecimento ao papel que passam a desempenhar alguns militantes” do PSD-Madeira, a nível nacional, que resultam das eleições do último congresso nacional, nomeadamente Miguel Albuquerque e Pedro Calado.