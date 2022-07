15 mil euros para apoiar a Rota dos Bandolins

A 'Rota do Bandolim' foi apresentada, hoje, num evento no Hotel The Vine.

Esta rota pretende associar a cultura ao turismo: "Associar o bandolim aos produtos que são autenticamente nossos", explicou o secretário do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

No evento, o governante avançou ao DIÁRIO que a Secretária Regional do Turismo e Cultura assinou um contrato-programa, no valor de 15 mil euros, para apoiar este projecto.

O programa de desenvolvimento é da competência do Norberto Cruz e nós [Secretária Regional do Turismo e Cultura]reconhecendo essa dimensão, a utilidade e acima de tudo o acréscimo de valor que nos trás sobre este ponto de vista da fusão cultural e turística celebramos este contrato-programa". Eduardo Jesus, secretário do Turismo e Cultura.

A Associação de Bandolins é a entidade promotora que convida os turistas e residentes a embarcar nestas rotas que a partir de Setembro e até Dezembro vão estar presentes em quatro concelhos da Região: "Haverá uma rota para cada concelho da ilha. Nesta primeira fase até Dezembro haverá quatro rotas: Porto da Cruz, Ribeira Brava, Machico e Curral das Freiras", explicou Norberto Cruz, músico madeirense.

Nestas quatro primeiras rotas os turistas e residentes poderão, durante meio-dia, passear, visitar, conhecer um pouco da história sobre a produção do vinho, contos de bruxas e feiticeiros, degustar a gastronomia típica regional e, no fim, assistir a um concerto.

É uma forma de potenciar seja a parte turística e ajudar a parte cultural. É uma forma de encontrar uma ligação entre as duas áreas." Norberto Cruz.

O objectivo passará, também, por sentir a ilha através da música e destes instrumentos centenários, local onde existe "mais de 300 músicos", disse Norberto Cruz, acrescentando que nesta rota existirão 17 grupos e que a rota é uma "marca de certificado de qualidade".

Para saber mais sobre esta nova rota, poderá pesquisar no site dedicado à mesma.