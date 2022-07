'Galatrixa' é o primeiro vinho do Socalco

No ano de 2020 Octávio Freitas abriu o Socalco- uma unidade Hoteleira, na Calheta, inserida numa escarpa constituída por socalcos, onde as culturas agrícolas e as espécies de flores escolhidas revelam o mais madeirense dos hotéis madeirenses, claro que não poderiam faltar as vinhas.

Nestes socalcos do hotel, entre as levadas e o olhar curioso dos turistas cresceram o Verdelho, a Malvasia fina e o Folgasão, que dão origem a este vinho. A exposição solar é extrema, conta com uma altitude de cerca de 100 m e a proximidade do mar a menos de 200 m, tornam este vinho um caso muito especial. É um vinho cristalino de coloração cítrica. Aroma intenso entre notas florais e fruta tropical, onde se destacam as notas de banana e ananás. Apresenta um ligeiro herbáceo característico da casta Verdelho. Na boca, mostra-se fresco, envolvente, equilibrado e bastante persistente. A acidez é presente, não fosse um vinho madeirense, mas bastante equilibrada.

Galatrixa é um regionalismo linguístico de lagartixa que é uma espécie endémica do arquipélago da Madeira. Mais do que uma troca de letras, é uma sincera homenagem à identidade vincada dos madeirenses. A guardiã das vinhas dá, assim, o nome ao primeiro vinho, produção de 2021 com um total de 1750 garrafas, da estreante Octávio Freitas Winery.

A imagem da galatrixa reconhece-lhe o direito inequívoco de ser protagonista desta história. A pele deste pequeno réptil, que reina em toda a ilha da Madeira, no seu habitat natural actua como camuflagem, fora do seu entorno provoca o efeito oposto.

Octávio Freitas é um Chef ligado à terra e às suas origens. No Socalco Nature, fez dos jardins as suas vinhas e horta: “ Este vinho do qual me orgulho muito, está intimamente associado ao produto hoteleiro Socalco Nature, dirigido a uma gama média alta, e visa complementar toda a envolvência, em que o vinho será o último, mas não menor, dos detalhes”, refere.

A sustentabilidade fundamentou a escolha de uma garrafa de vidro 100% reciclado, cujas imperfeições naturais do vidro e a sua silhueta assimétrica conferem ao produto movimento e personalidade. São todos estes atributos conceptuais e tangíveis que tornam o produto imediatamente reconhecível e lhe conferem a sua narrativa forte e indiscutível.

No próximo dia 12 é apresentado oficialmente ao público, no seu berço- o Socalco Nature Calheta - numa pequena cerimónia que contará com as mais altas entidades da Região Autónoma da Madeira.

Sobre o Socalco Nature Calheta

No Socalco Nature Calheta, combinamos turismo rural, atelier gastronómico e farming numa única experiência. Aqui, os nossos hóspedes entram em contacto com a natureza e metem a “mão na massa”. Seja numa aula de cozinha com o chef, nos passeios gastronómicos, nas jornadas vínicas ou nas tarefas da quinta – preparando compotas e fazendo pão -, todos os dias podem ser surpreendentes. As plantas, as flores, as árvores de frutos, os cursos de água, as grutas e as vistas deslumbrantes sobre o mar fazem da sua estadia no Socalco uma experiência inesquecível.

A exploração do Socalco Nature Calheta é da responsabilidade do reconhecido Chef madeirense, Octávio Freitas, e resume-se na materialização de um sonho antigo e, agora, amadurecido.

O objetivo é trazer para a experiência turística regional, para além de uma experiência diferenciada de alojamento, toda a envolvência e riqueza gastronómica da Ilha da Madeira, na sua forma mais pura e real: junto à natureza, colhendo e cozinhando o que a terra nos dá.

Desde aulas de cozinha a provas de vinhos, passando por piqueniques e passeios gastronómicos, as experiências disponíveis são várias e o denominador comum é sempre aliar uma atividade agradável a uma vivência gastronómica memorável.

Facilidades

• 8 Casas Isoladas / suites vista mar

• 10 quartos vista mar

• Restaurante Razão

• Honesty Bar

• Piscina Exterior

• Solário

• Zona de Churrasco

• Lagar

• Adega

• Zona de Relaxamento

• Riacho Privado

• Zonas Verdes e de Cultivo