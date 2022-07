Secretário de Estado da Economia promete “esforço de convergência” na negociação do próximo regime do CINM

O Governo da República promete convergência com o Governo Regional na negociação, com Bruxelas, do 5º Regime fiscal para o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), a vigorar a partir de 2027.

Garantia deixada esta manhã pelo secretário de Estado da Economia, João Neves, durante a visita a empresas sedeadas na Zona Franca da Madeira, no Caniçal.

O governante nacional considera que a fase de negociação a iniciar em breve com a União Europeia será “uma negociação difícil, mas aquilo que nós nos propomos é encontrar condições de atractividade para o investimento na Madeira e no País. Que sejam as melhores possíveis e que permitam que actividades de valor acrescentado com a criação de empregos qualificados possam aqui ser sedeadas como no País. É esse um esforço colectivo” que prometeu nesta partilha entre os dois governos, Regional e Central, por aquilo que diz serem “objectivos são comuns”, nomeadamente de desenvolvimento económico e social.

“É uma discussão difícil, mas é algo que nós vamos encetar em conjunto, com as nossas diferenças, mas com o esforço de convergência que temos sabido construir nestes últimos tempos”, assegura.

Declarações na empresa EUTELSAT, depois de visitar o escritório da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, onde decorreu a apresentação do Registo de Navios MAR, e a empresa SAIPEM.