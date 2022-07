Apoio adicional de cerca de 3,4 milhões de euros para o sector primário

À margem da abertura da 65.ª Feira Agropecuária, o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Delgado, anunciou que serão regulamentadas medidas que pretendem responder ao impacto da visão da Ucrânia pela Rússia e que resultam em um aumento dos custos dos factores de produção.

Assim, o sector pecuário terá um apoio adicional de 330 mil euros e os agricultores e empresas do sector agroalimentar vão ter um apoio de 3,1 milhões de euros.

Os produtores do sector pecuário da Região vão ter um apoio adicional de 330 mil euros, enquanto os agricultores e as empresas do sector agroalimentar terão um apoio extra de 3,1 milhões de euros. Vamos injectar mais verbas no sector primário, em prol da Madeira e dos madeirenses. Trata-se de uma grande ajuda, porque é fundamental continuarmos a olhar e a defender o sector primário. E este Governo tem feito esse trabalho". Humberto Vasconcelos, secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

O governante anunciou, ainda, a abertura gratuita da Estação Zootécnica à população do Porto Moniz: "No próximo sábado, dia 16, entre as 10 e as 12 horas, todas as pessoas do Porto Moniz poderão testemunhar o grande investimento que o Governo Regional ali fez, a bem da pecuária e do desenvolvimento deste sector neste concelho. (...) Vai trazer certamente muito turismo a esta zona da Ilha”, previu Humberto Vasconcelos.

O secretário aproveitou o momento para lançar o desafio de ser criado mais um evento na Santa do Porto Moniz: “Esta Feira tem vindo a ser alvo de melhoramentos, através de vários investimentos, a bem daqueles que a visitam, por isso lanço o desafio à Câmara Municipal do Porto Moniz de aqui realizarmos mais algum evento, algo de diferente além da Feira Agropecuária, como forma de dinamizarmos ainda este espaço”, concluiu.