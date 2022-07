IPSS apoiadas com cerca de 28 milhões de euros

Tomaram hoje posse os novos órgãos sociais da União das Instituições Particulares de Solidariedade Social, na Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

A secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, referiu, à margem da tomada de posse, que cerca de 70 instituições são apoiadas directamente através da Segurança Social e do Governo Regional.

Rita Andrade afirmou ainda que têm vindo a "aumentar gradualmente, dentro do que é possível" os apoios às cerca de 70 instituições que têm "um papel único preponderante" e que, de 2020 para 2021 houve um aumento de "cerca de 12% no total dos apoios, precisamente que decorreu" do contexto pandémico, uma situação excepcional.

Este aumento significou concretamente um apoio que passou de "cerca de 25 milhões de euros para 28 milhões de euros às entidades" apoiadas.

Rita Andrade destacou o papel "importantíssimo" que as IPSS desenvolvem na Região afirmando que "têm sido verdadeiros parceiros do Governo Regional" e que isto foi mais visível durante os dois anos de pandemia.

A União das IPSS é agregadora e tem um espírito associativo, alinha estratégias e tem tido, de facto, um papel muito importante na sua acção directamente no terreno". Rita Andrade, secretária regional da Inclusão Social e Cidadania.

"Foram estas entidades que apoiaram na linha da frente a população", disse Rita Andrade.