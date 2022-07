Canoístas da formação madeirense na última prova do Campeonato Nacional de Esperanças 2022

A vila de Gemeses, em Esposende recebeu ontem,3 de Julho, a terceira e última prova do Campeonato Nacional de Esperanças 2022, numa organização do Grupo Cultural Desportivo e Recreativo de Gemeses, do município de Esposende e da Federação Portuguesa de Canoagem.

Cerca de 800 atletas da formação, voltaram a competir a nível nacional.

As provas foram realizadas ao longo de todo o dia, num total de 31 regatas, nos escalões de mínimos, iniciados, infantis e cadetes e nas embarcações de K1, C1, K2, C2 e Supc.

No que diz respeito à classificação dos canoístas madeirenses, Beatriz Chaves do CNFunchal, conquistou o 4.º lugar na categoria Iniciados Femininos B.

Nos Cadetes Masculinos, Luís Rosa e João Rodrigues do CTM, alcançaram o 31.º e 47.º lugar respectivamente.

Nos femininos, Xaila Ornelas do CNFunchal, ficou-se pelo 38.º lugar.

Martin Perdigão da ADNPSol, arrecadou o 18.º lugar nos Infantis Masculinos B.

Nos Iniciados Masculinos B, Hamilton Santos do CNFunchal alcançou o 15.º lugar.

Nos Femininos Emília Gonçalves do CNCalheta, classificou-se no 20.º lugar e Fátima Klewinska nos Infantis Femininos A obteve o 25.º lugar