Liga condiciona sorteio para defender "competitividade" e provas europeias

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional determinou colocar "alguns condicionantes" ao sorteio de terça-feira do calendário da I Liga de futebol como forma de defender "a competitividade e os clubes que estão nas competições europeias", anunciou hoje o organismo.

"Como habitual, este sorteio da I Liga e II Liga conta com algumas condicionantes, a fim de se proteger a competitividade e os clubes que representam Portugal nas competições europeias", lê-se numa nota publicada no sítio oficial do organismo que tutela as competições profissionais de futebol.

Como exemplo, a Liga decidiu que nas jornadas "seis, nove, 27,24,28,32 não poderá haver jogos entre equipas da Liga dos Campeões e Liga Europa/Liga Conferência" e que Benfica, Gil Vicente e Vitória de Guimarães, emblemas que vão disputar as eliminatórias de acesso às provas europeias, não poderão defrontar com visitantes Marítimo (Madeira) e Santa Clara (Açores) nas primeiras quatro jornadas, devido ao tipo de viagem.

Estes três clubes estão 'salvos' de defrontar nas primeiras quatro rondas as cincos equipas que tiveram a melhor classificação média nas últimas três épocas, ou seja, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga, além dos 'encarnados' e dos vimaranenses.

Numa decisão tomada juntamente com as forças de segurança, a Liga avançou com a regra que equipas da mesma zona não possam atuar no seu estádio na mesma jornada. Isto inclui Benfica e Sporting, FC Porto e Boavista, Sporting Braga e Vitória de Guimarães e Gil Vicente e Famalicão.

Por último, a Liga quer impedir que um clube tenha duas deslocações consecutivas aos Açores e à Madeira e colocou a obrigatoriedade de Marítimo e Casa Pia, este recém-promovido ao primeiro escalão, disputarem a primeira jornada como visitantes.

O calendário da I e II ligas portuguesas de futebol da próxima temporada, cuja primeira jornada está agendada para o fim de semana de 06 e 07 de agosto, será conhecido na terça-feira, durante o sorteio das competições profissionais.

Na cerimónia, que tem início às 19:00, no Centro de Congressos Alfândega do Porto, serão igualmente entregues os prémios individuais relativos à última edição dos dois campeonatos profissionais.

A I Liga 2022/23 arrancará no fim de semana de 06 e 07 de agosto, o mesmo acontecendo com a II Liga, sendo que ambas as competições terminarão em 28 de maio de 2023, ao fim de 34 jornadas disputadas.

Já a fase de grupos da Taça da Liga será realizada entre 18 de novembro e 17 de dezembro, coincidindo com o Mundial2022, que vai ser disputado no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Durante a cerimónia 'Kick-Off 2022/23' será também conhecido o melhor futebolista da I Liga e da II Liga da época transata, que resultam de uma votação que foi efetuada pelos treinadores e 'capitães' das 18 equipas que disputam cada uma das provas.

Dos 10 candidatos ao galardão do escalão principal, apenas quatro se mantêm nos clubes que representaram na época passada, como são os casos de Otávio (FC Porto), Taremi (FC Porto), Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Fran Navarro (Gil Vicente).

Os restantes seis candidatos já rumaram a outras paragens: os ex-portistas Vítor Ferreira (Paris Saint-Germain) e Luis Díaz (Liverpool), o ex-sportinguista Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain), o ex-benfiquista Darwin Núñez (Liverpool) e os ex-gilistas Pedrinho (Ankaragucu) e Samuel Lino (Atlético de Madrid).

Na última temporada, o FC Porto sagrou-se campeão nacional pela 30.ª vez, terminando a I Liga com uma pontuação recorde de 91 pontos, à frente do Sporting, segundo colocado, com 85, e do Benfica, terceiro, com 74.