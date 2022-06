29 de Junho no Mundo em 9 fotos

No Peru foi encontrada uma figura em perfeitas condições na maior cidade de lama das Américas, localizada no norte do Peru.

Os pesquisadores do trabalho de escavação da terceira etapa do projecto 'Recuperação do Huaca Takaynamo do Complexo Arqueológico Chan Chan', destacou que a escultura mede 46 centímetros de comprimento e 16 centímetros de altura e representa uma figura humana com um chapéu trapezoidal.