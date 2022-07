Várias pessoas foram hoje atingidas por disparos num grande centro comercial em Copenhaga e um suspeito foi detido, anunciou a polícia dinamarquesa.

Meios foram reforçados para as imediações do centro comercial Fields, localizado no bairro de Amager, entre o centro da capital e o aeroporto, indicou a polícia de Copenhaga na rede social Twitter.

Uma pessoa foi detida por suspeita de ligação ao tiroteio.