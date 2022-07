Tiroteio em desfile do Dia da Independência dos EUA em Chicago

Um tiroteio num desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos da América em Highland Park, subúrbio da cidade de Chicago, fez pelo menos nove feridos, segundo o jornal Chicago Tribune.

O município de Highland Park informou na sua página no Facebook que a polícia foi mobilizada para o local após um "incidente" no desfile do Dia da Independência, que é comemorado em 4 de julho, e que o mesmo havia sido cancelado.

O jornal Chicago Tribune refere que o governador de Illinois, o democrata Jay Robert "J. B." Pritzker estava no local.

A mesma fonte aponta para um balanço provisório de nove feridos como resultado do tiroteio.

Nem a polícia nem o Conselho Municipal de Highland Park deram números oficiais sobre os feridos ou se houve alguma vítima mortal.

Um repórter do jornal local Chicago Sun-Times relatou ter identificado no local três corpos ensanguentados cobertos por mantas.

Também testemunhas citadas pela AP indicaram ter visto no local corpos ensanguentados cobertos.

O Sun-Times informou que o desfile começou por volta das 10:00 locais, mas que foi subitamente interrompido 10 minutos depois de serem ouvidos disparos.

A polícia está a dispersar civis das imediações do local do incidente.