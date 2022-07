Jantar memorável em Londres fechou em grande com Ruben Aguiar

Chegou ao fim o jantar que juntou mails de mil madeirenses em Londres. Coube ao cantor Ruben Aguiar encerrar a festa que assinalou o Dia da Madeira e que decorreu no lotado salão de eventos do Hotel Ibis.

A festa contou com participação do secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia e do director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu.

Ver Galeria

Coube à modelo e empresária Raquel Loureiro apresentar o evento que contou com despique e de três actuações dos grupos folclóricos, casos do Grupo Cultura Popular, Grupo Tradições de Portugal e do Grupo Alegria da Madeira.