Turismo madeirense elogiado em Londres

O Embaixador de Portugal no Reino Unido, Nuno Brito, considera haver boas razões para celebrar o dia da Madeira em Londres, cidade que acolhe uma comunidade viva e bem integrada na sociedade inglesa.

Assegura mesmo que os Portugueses que vivem em terras inglesas são o melhor instrumento que o País tem para afirmar a sua credibilidade, factor decisivo que também está render uma procura turística acima da média.

Enalteceu os indicadores do turismo regional, de tal forma que confidenciou que encontrou dificuldades em marcar viagem e estadia para este Verão. Terá então que fazer férias na Madeira fora de estação, embora não se canse de mediatizar aos jornalistas britânicos que Portugal é um destino que nunca fecha.

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, acompanhado do director regional das Comunidades e Cooperação, Rui Abreu, agradeceu as palavras do diplomata e disponibilizou-se para acompanhar Nuno Brito num dos percursos recomendados pelas serras da Madeira. Levadas que estão presentes num dos livros oferecidos durante a recepção ocorrida na Embaixada de Portugal no Reino Unido, a par de duas peças da Vista Alegre comemorativas dos 600 anos da descoberta.

Rogério Gouveia agradeceu ainda ao Embaixador a cordial hospitalidade que foi dispensada à visita do Governo Regional, numa atenção que iguala àquela que tem dirigido à comunidade portuguesa no Reino Unido e, muito particularmente, aos madeirenses.

Nesta recepção na Embaixada estiveram presentes vários membros da comunidade.

Rogério Gouveia e Rui Abreu estão desde hoje em Londres no âmbito das comemorações do Dia da Região, que terá como ponto alto o jantar com cerca de mil madeirenses, marcado para a amanhã.