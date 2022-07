Rogério Gouveia enaltece prosperidade dos negócios dos madeirenses em Londres

O Dia da Região e das Comunidades Madeirenses estende-se para além do 1 de Julho. Vários governantes desdobram-se em contactos de proximidade por esse mundo fora, como são os casos de Rogério Gouveia e Rui Abreu, que se encontram em Londres em contacto com uma diáspora “unida e que prospera”.

Sinal dessa prosperidade foi o que se constatou em vários momentos, nesta manhã e início de sábado, graças a um roteiro que incluiu padarias, restaurantes e bares da capital inglesa.

Os governantes visitaram os negócios da família Luís, com raízes em Santana, e que tem no mercado inglês uma padaria que produz mensalmente cerca de meio milhão de pastéis de nata, a par de outras 150 qualidades de bolos e pão. O Grupo Madeira emprega cerca de 130 trabalhadores, a maior parte dos quais madeirenses.

O périplo inclui passagens pelo 'Ka Te Espero', um bar em que a poncha tem grande procura, pela peixaria que inclui lapas e espada-preto na ementa, por barbearias, restaurantes e supermercado em que não faltam referências 'made in Madeira'.

Em declarações ao DIÁRIO e à TSF-Madeira, o secretário regional das Finanças confidenciou que a manhã foi “bastante produtiva” onde pôde verificar ‘in loco’ o “elevado nível de integração da nossa comunidade”, particularmente em Londres, “e também o elevado grau de prosperidade dos negócios que estão perfeitamente implementados”.

São referência não só na própria comunidade portuguesa, mas também na comunidade inglesa. São empresários estabelecidos e com negócios bastante relacionados, desde a área da restauração, padarias, imobiliário ou construção. Há uma diversidade bastante significativa em termos de actividades económicas o que nos deixa particularmente satisfeitos do quanto os madeirenses conseguiram se integrar na sociedade britânica. De certa forma já se notam ultrapassados os efeitos do Brexit, mas ainda assim com algumas marcas que ficaram e com que os empresários se debatem no dia-a-dia", referiu Rogério Gouveia.

O governante que tutela a pasta das Finanças encontrou ainda várias caras conhecidas, sobretudo do concelho de Santana, bem como João Camacho, conhecido empregado de mesa do Café Apolo que actualmente serve no Café e Restaurante Madeira.