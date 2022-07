Escoteiros de Santa Luzia retomam tradição da Ceia dos Santos Populares

O Grupo 101 - Santa Luzia dos Escoteiros de Portugal promoveu esta sexta-feira, 1 de Julho, na sede do Grupo, a X edição da sua tradicional Ceia dos Santos Populares, interrompida em 2020 e 2021 pela pandemia.

Outrora realizada no Centro de Convívio de Santa Luzia com o apoio da Junta de Freguesia local, numa altura em que o grupo não dispunha de condições para o efeito, a tradição foi retomada na sede do grupo, onde "as condições são cada vez mais e melhores".

Com mais de 200 pessoas, música ao vivo e muita animação, a Ceia foi um momento de reencontro, onde escoteiros, famílias e amigos conviveram num ambiente festivo, tendo como pano de fundo os Santos Populares.

A convite oficial do Grupo de Escoteiros, compareceu o director regional de Juventude, João Rodrigues, que muito elogiou o trabalho desenvolvido, quer ao nível das instalações, quer ao nível do causa da juventude em geral e a força abnegada com os seus dirigentes impulsionam o Grupo e o Movimento Escotista na Região.