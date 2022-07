Praias das Palmeiras e Reis Magos com um nadador-salvador cada

As praias das Palmeiras e Reis Magos, em Santa Cruz, que ontem içaram a Bandeira Azul, estão a funcionar, hoje, com apenas um nadador-salvador em cada praia.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, a Câmara Municipal de Santa Cruz recebeu a informação, ontem, no final do dia, que dos quatro nadadores-salvadores que estavam contratados para vigiar a praia, dois não iam comparecer.

Dos quatro nadadores que estavam contratados para prestar apoio a essas duas praias, dois deles tiveram um problema e o município não conseguiu resolver em tempo essa situação". Rodrigues Teixeira , comandante da Zona Marítima da Madeira

A Câmara Municipal de Santa Cruz explica que a bandeira xadrez – bandeira que representa que o nadador-salvador não está, de momento, na praia - encontra-se içada porque não foi possível assegurar os dois nadadores-salvadores em cada praia, tal como está previsto, pois a empresa que ganhou o concurso "no segundo dia não cumpriu o contrato”.

Todavia, enquanto as praias não cumprirem os requisitos do Edital de Praia, a Bandeira Azul deveria estar arruada.

A edilidade avançou com um processo enviado para o departamento jurídico da câmara municipal a exigir que o serviço seja cumprido pela empresa que ganhou o concurso.

O comandante da Zona Marítima da Madeira, Rodrigues Teixeira, informou ainda que a Câmara Municipal de Santa Cruz “ia tentar fazer o contacto com uma outra empresa” para garantir os dois nadadores-salvadores em falta.

“Um nadador salvador não é solução de segurança para as praias", garantiu afirmando que todas as praias que são vigiadas têm de ter “no mínimo dois nadadores-salvadores por cada 100 metros de frente-praia, por isso um nadador salvador não é a situação que garanta a segurança que nós pretendemos para a época balnear", concluiu o comandante.

Perante esta situação foram encontradas soluções para esta tarde, bem como para o dia de amanhã nestas praias: " Neste momento tenho a minha viatura 'Amarok', que faz parte do projecto Praia Segura, que anda a circular na ilha com nadadores-salvadores e que tem uma atenção especial às praias não vigiadas, vamos assegurar a presença na praia dos Reis Magos, até ao final do dia", informou o comandante da Zona Marítima da Madeira.

Já para amanhã, os dois nadadores-salvadores disponíveis vão garantir a vigilância da praia dos Reis Magos, enquanto a capitania vai garantir a vigilância, na Praia das Palmeiras, com a viatura e nadadores-salvadores.

"Isto é uma situação excepcional, só mesmo para ajudarmos a câmara e para resolvermos o problema de segurança nas praias do concelho", referiu.

Para segunda-feira, 4 de Julho, a situação prevê-se estar regularizada, com a empresa que presta os serviços à Câmara Municipal de Santa Cruz a assegurar a vigilância destas praias com quatro nadadores-salvadores contratados.