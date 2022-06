British Airways assegura voos entre Londres e os Açores a partir de sábado

A companhia aérea British Airways assegura, a partir de sábado, a ligação entre o aeroporto de Heathrow, em Londres, e o aeroporto de Ponta Delgada, nos Açores, anunciou hoje a Associação de Turismo dos Açores (ATA).

De acordo com a ATA, serão 10 as ligações neste verão, resultado de um trabalho em parceria com o Turismo de Portugal, ANA Aeroportos -- Grupo Vinci, NAV Portugal e o Governo dos Açores para o "desenvolvimento e consolidação das acessibilidades aéreas ao arquipélago, sem as quais a retoma turística não seria possível para o destino Açores".

A aeronave disponibilizada para a ligação vai ser o Airbus A320-NEO que, com os seus 180 lugares, terá capacidade de transportar 1.800 passageiros para Ponta Delgada nesta operação sazonal de verão.

Carlos Morais, presidente da ATA, citado em nota de imprensa, considera que esta é "uma grande oportunidade para o setor do turismo dos Açores".

"O Reino Unido é um importante mercado internacional emissor de turistas nos Açores e a British Airways uma das mais importantes companhias aéreas mundiais, com potencial para estimular novos segmentos de mercado", afirmou.

A ATA está a desenvolver, entretanto, "um conjunto de ações promocionais em parceria com os operadores turísticos do mercado do Reino Unido, bem como organização de viagens com vista ao necessário aumento da notoriedade do destino Açores naquele mercado".