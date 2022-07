Madeira recebe final do circuito mundial Golden Trail World Series

A Madeira servirá de palco, este ano, entre 26 e 30 de Outubro, para a prova final do circuito mundial Golden Trail World Series.

Na Região estarão cerca de 150 atletas de elite do trail running mundial que, ao longo do ano, participaram no circuito mundial e nos vários campeonatos nacionais do Gold Trail National Series, em diversos países europeus, da América do Norte e Central, da Ásia, da Oceânia e ainda da África do Sul.

Esta iniciativa conta com o apoio da Associação de Promoção da Madeira e Direcção Regional de Turismo, através da marca Madeira Ocean & Trails.

As inscrições para o público em geral começam já a partir de hoje, 22 de Julho, às 15 horas, através do site , onde os interessados podem fazer registo na categoria 'Open'. Todavia, as inscrições estão limitadas a 150 participantes.

A prova será constituída por cinco etapas diárias, num total aproximado de 110km de trilhos. No final do trail será estabelecido um ranking geral e anunciados os vencedores (masculino e feminino) do ano da Golden Trail World Series. Os premiados serão aqueles que obtiverem o maior número de pontos dos três melhores resultados das provas GTWs e na obrigatória etapa final na Madeira.

Na final serão atribuídos prémios monetários aos vencedores de cada etapa e especialidade (Best Climber, Downhiller e Sprinter), e aos melhores classificados na classificação geral final.

Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, salientou a importância desta prova, pois na semana em que decorre, a Madeira será a capital mundial do trail: "A Região tem se assumido, cada vez mais, como um destino activo, para todos e durante todo o ano. O facto de a Madeira ser escolhida como palco de eventos desportivos de renome e que, de certa forma, estão relacionados com as características únicas da ilha, como a natureza, o mar, as montanhas, revela as potencialidades que existem neste segmento específico de mercado”.