Funchal recebeu a visita do projecto europeu ‘Food Trails’

A vereadora Isabel Costa recebeu, esta tarde, no âmbito do projecto Europeu Food Trails, a auditora Alice Casiraghi, responsável pelo pilar da Circularidade no âmbito da política de inovação dos sistemas alimentares ‘Food 2030’.

A Câmara Municipal do Funchal é uma das 11 cidades europeias parceiras do projeto ‘Food Trails’, financiado pelo programa da União Europeia ‘Horizon 2020’. Além do Funchal, as outras dez cidades parceiras desta iniciativa são Bérgamo, Birmingham, Bordéus, Copenhaga, Grenoble, Groningen, Milão, Tessalónica, Tirana e Varsóvia, todas signatárias do ‘Milan Urban Food Policy Pact’.

A estas cidades, juntam-se diversas Universidades e stakeholders europeus, nomeadamente: Fondazione Milano Politecnico, Eurocities, Slow Food International, EAT Fondation, Cardiff Univeristy, Wageningen Research, Roskilde Universitet e Cariplo Factory.

Este projecto teve início no dia 16 de Outubro de 2020, Dia Mundial da Alimentação, tendo a duração de quatro anos, visando criar uma rede de cidades que se constituem como locais-chave para reinventar e contribuir, conjuntamente com a comunidade e as entidades parceiras, para a transformação do sistema alimentar, criando os alicerces para a construção de uma estratégia alimentar local.

O objectivo é criar uma rede de cidades que se constituem como locais-chave para reinventar e contribuir, conjuntamente com a comunidade e as entidades parceiras, para a transformação do sistema alimentar, criando os alicerces para a construção de uma estratégia alimentar local.

Através deste projecto, o Município do Funchal criou um Laboratório Vivo – Urban Living Lab, em parceria com a Universidade da Madeira, através do ISOPlexis - Centro em Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar, que envolve as escolas, os bairros sociais municipais, os mercados e as entidades parceiras locais das mais diversas áreas, nomeadamente ao nível da produção, transformação e consumo alimentar sustentável, e da literacia alimentar e ecológica.