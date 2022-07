Cinco madeirenses escolhidas para representar Portugal no Mundial

Mariana Silva, Luana Jesus, Sofia Ferreira, Júlia Figueira do Madeira Andebol SAD e Joana Semedo do Club Sports da Madeira, fazem parte do lote de 18 andebolistas para representar Portugal na 9.ª edição do U18 IHF Women’s Youth World Championship 2022, que vai decorrer entre os dias 30 de Julho e 10 de Agosto, em Skopje, capital e maior cidade da Macedónia do Norte.

O técnico Luís Santos divulgou, hoje, a convocatória para o Campeonato do Mundo de Andebol, que se realiza no mês de Agosto na Macedónia do Norte e também para o estágio, em Vila Nova de Gaia, que antecede a competição.

Este novo e derradeiro momento de preparação para a grande competição, que contará com o estágio em Vila Nova de Gaia, acontece após a participação da Seleção Nacional sub-18 no Paredes Cup, que se revelou fundamental, uma vez que contemplou o grupo que irá participar no Mundial na totalidade.

Quer isto dizer que a convocatória final divulgada hoje é praticamente a mesma do que a anterior, com apenas uma alteração a registar: a integração de Bárbara Mendes, central do Maiastars, que substitui a lateral Ana Beatriz Miranda, do ARC Alpendorada.